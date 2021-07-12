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Video: Мій коханий ворог: 3 серія дивитися онлайн – 12.07.2021

Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог - 3 серія від 12.07.2021. Український фільм Мій коханий ворог серія 3 вже на сайті
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Кіра в 3 серії серіалу Мій коханий ворог втратить все – батька, будинок, чоловіка і довіру дітей, до яких вона вже прив’язалася. Після смерті Бориса Суворова хтось злив ЗМІ компромат на покійного мера. Тепер всі знають, що той крав гроші у дитячого будинку, в якому Кіра зараз викладає дітям шиття. Як вони поставляться до цієї новини?

Кіра в 3 серії серіалу Мій коханий ворог дізналася, що батько переписав будинок на свою другу дружину Лілію. Вона збирається продати нерухомість і зажити щасливо разом з Глібом. Однак чоловік вже не впевнений в тому, що хоче продовжувати стосунки з Лілею. Він зрозумів, що у нього є почуття до Кіри, хоча спочатку їхній шлюб повинен був бути всього лише способом підібратися до сім’ї Суворових… Що ж чекає на Кіру і які кроки зробить Марк після смерті свого головного конкурента? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій коханий ворог 3 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог – 4 серія від 12.07.2021

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