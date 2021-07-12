У 2 серії серіалу Мій коханий ворог Кіра вчить вихованців дитячого будинку шити одяг і допомагає Лілії готуватися до весілля.

Несподівано Марк пропонує їй зустрітися. В душі Кіри все ще не заспокоївся старий біль, адже 10 років тому він кинув її просто в день весілля. Тоді вона була розчавлена ​​горем і поїхала в Італію, щоб забути біль розбитого серця. І тепер, стільки років потому, він знову говорить про якісь почуття!

Кіра у 2 серії мелодрами Мій коханий ворог намагається повернутися в Італію, але їй заважає батько. Борис здає квиток дочки без її відома. Кірі доводиться залишитися і працювати над проєктом «З дитячого будинку – в модний будинок». Вона прив’язується до дівчаток, але думками постійно повертається до Італії. Марк продовжує брати в облогу Кіру, але вона починає відчувати симпатію до Гліба… Чим закінчиться ця історія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій коханий ворог 2 серія онлайн!

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Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог – 3 серія від 12.07.2021