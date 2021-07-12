В 1 серії серіалу Мій коханий ворог Кірі Суворовій доведеться несподівано повернутися в рідне місто, де вона не була 10 років. Кіра живе в Італії та займається кар’єрою. Вона працює дизайнером одягу і вже отримала запрошення на співбесіду, яка може дозволити їй піднятися на наступну сходинку кар’єрних сходів.

Несподівано Кірі в 1 серії Мій коханий ворог дзвонить батько. Нічого не пояснюючи, Борис Суворов просить дочку приїхати додому. Він уже купив їй квитки та готовий відправити їх поштою. Стурбована Кіра мчить додому в очікуванні гіршого. В результаті виявляється, що наближаються місцеві вибори, і чинний мер Борис Суворов хоче зберегти своє місце. Для цього йому потрібна допомога дочки. Чи погодиться Кіра допомогти батькові, знаючи, що його методи не завжди чесні? І чи не відмовиться вона, дізнавшись, що головний суперник Бориса – її перше кохання Марк? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій коханий ворог 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій коханий ворог

Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог – 2 серія від 12.07.2021