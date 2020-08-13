Дивіться онлайн фінал серіалу Мій коханий друг 4 серія від 13.08.2021 на сайті СТБ. Жертва ДТП Сергій продовжує тиснути на Олега – якщо той не заплатить йому велику суму грошей, то Сергій розповість поліції, хто був за кермом авто в ту злощасну ніч. Олег розуміє, що у нього не залишається іншого вибору, окрім як піти до свого батька і попросити допомоги. У серіалі Мій коханий друг 2021 Маша продовжує вести свій кулінарний блог, який із задоволенням дивиться Дмитро. Чоловік вирішує прийти в гості до подруги та зробити дорогий подарунок – мікрохвильову піч, оскільки стара у дівчини зламалася. Чи переросте це спілкування в щось більше? Це ви дізнаєтеся в фіналі серіалу Мій улюблений друг 4 серія від 13.08.2021 на сайті СТБ.

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