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Video: Мама. Продовження: 4 серія дивитися онлайн – 18.02.2022

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Мама | 17.02.2022 | Продовження

У серіалі Мама. Продовження 4 серія Ніна опинилася у безвихідній ситуації. Її син у тяжкому стані. За найоптимістичнішими прогнозами, він проживе ще 1-2 дні, якщо не зробити більш серйозну операцію. Ніна розуміє: сина треба будь-що вивезти з окупованих територій! Але як це зробити, коли небезпека на кожному кроці?

Ніна у 4 серії серіалу Мама. Продовження знову знайшла підтримку в особі Богдана. Той зрозумів, що кращого життя під окупантом уже не буде. Щоб почати все наново, доведеться залишити все, що вони з Люсею нажили за роки спільного життя.

Шлях додому буде довгим і небезпечним, адже за втікачами одразу ж відправили погоню. Чи зможе Ніна вижити та доставити сина додому? Дивіться у серіалі Мама. Продовження 4 серія від 17.02.2022!

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