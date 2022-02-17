Дивіться серіал Мама. Продовження 3 серія від 17.02.2022 на офіційному сайті СТБ! У попередній серії Бодя так і не зміг привезти ліки Ніні Петрівні – чоловіка перехопили, тільки-но він вийшов з аптеки. Богдана відпустили, але він лишився без медикаментів. Тепер у Ніни не залишилося майже жодного шансу врятувати сина… Окрім однієї бабусі на пенсії, яка двадцять років тому була лікаркою.

Анатолій у 3 серії серіалу Мама. Продовження бореться за опіку над Олежкою. Через відсутність Ніни Петрівни усиновлення опинилося на межі зриву. Якщо вона не з’явиться найближчим часом, хлопчика віддадуть до притулку. Тепер у Анатолія є вже дві проблеми – зникла дружина і Олежка, який тільки-но почав йому довіряти.

Що робитиме подружжя Швидченків, кожен на своєму боці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мама. Продовження 3 серія від 17.02.2022.

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Дивитися онлайн серіал Мама. Продовження – 4 серія від 17.02.2022