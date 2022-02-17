В серіалі Мама. Продовження 2 серія від 17.02.2022 Ніна Петрівна продовжує пошуки сина. Вона не відступила навіть перед необхідністю пройти через замінований ліс. Ніні дивом вдалося вижити, але на цьому її пригоди тільки почалися. Далі треба якимось чином потрапити до лікарні. Але як, коли всюди вороги?

У 2 серії серіалу Мама. Продовження Бодя продовжує допомагати Ніні, попри несхвалення дружини. Більше того, Люся погрожує написати заяву до комендатури, щоб відвести небезпеку від себе та своєї сім’ї! Що робитимуть Бодя та Ніна Петрівна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мама. Продовження 2 серія від 17.02.2022!

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Дивитися онлайн серіал Мама. Продовження – 3 серія від 17.02.2022