Дивіться онлайн серіал СТБ Мама. Продовження 1 серія онлайн! Пошуки Ніни Петрівни не закінчились. Вона досі не втрачає надії знайти та повернути свого сина. Попри те, що жінка повернулася до свого звичайного життя, думки про Віталія не дають їй спокою. Але життя триває – Ніна працює у лікарні, її дочка готується до вступу до університету, подружжя оформлює усиновлення Олега.

У 1 серії серіалу Мама. Продовження капітан Кузьменко зв’язався з Ніною Петрівною та попросив її терміново приїхати. Жінку знову чекає довгий шлях на Схід, нові небезпеки та слабка надія знову побачитися із сином.

Що сталося із Віталієм після подій першого сезону? Які випробування знову чекають на сина і матір? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Мама. Продовження 1 серія.

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Дивитися онлайн серіал Мама. Продовження – 2 серія від 17.02.2022