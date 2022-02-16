Ніна Петрівна в 4 серії серіалу Мама 2021 отримує неочікувану підтримку від Санича. З допомогою чоловіка їй вдається потрапити в місцевий морг, куди привозять тіла полонених. Жінці доведеться упізнати тіло вбитого солдата, який за описом схожий на її сина. Що коїться на душі матері, в якої лишається одна лише надія? І чи дійсно з-поміж тіл загиблих солдатів вона знайде сина? Дивіться онлайн серіал Мама 4 серію від 16.02.2022, аби дізнатися.

Уперше за весь час Ніна наважується зателефонувати чоловікові, але про цей дзвінок одразу ж дізнається місцеве «керівництво». Тепер під загрозою опиняється не тільки головна героїня, але й всі, хто хоча б якось допомагали їй. Єдиний вихід – терміново повертатися додому. Але повернеться жінка не одна, а з Олежкою. Які обставини вплинули на те, що хлопчик поїде з Ніною? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Мама 4 серію від 16.02.2022.

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