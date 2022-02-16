У 3 серії серіалу Мама головна героїня йде на небезпечний крок – жінка надає першу допомогу сину коменданта. Ніна ризикує своїм становищем, але все ж проводить операцію та рятує хлопчика. Здавалося б, така послуга мала розтопити серце суворого Санича. Проте замість подяки комендант заарештовує її та викликає на допит. Чим закінчиться таке випробування для жінки – дивіться онлайн серіал Мама 3 серію від 16.02.2022.

А ось родина Швидченків отримала шанс на визволення сина. Раптово їм приходить повідомлення від незнайомого чоловіка. Виявляється, він – адвокат, який захищає їхнього Віталіка. Чоловік Ніни Анатолій не збирається вірити пустим словам та вимагає доказів. Чи справді незнайомець той, за кого себе видає? І чи є у Швидченків хоча б найменша надія на порятунок сина? Відповіді на ці запитання дивіться онлайн у серіалі Мама 3 серія від 16.02.2022.

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Дивитися онлайн серіал Мама – 4 серія від 16.02.2022