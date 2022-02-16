Головна героїня Ніна Петрівна у 2 серії серіалу Мама від 16.02.2022 прибуде на окуповану територію. Потрапити на ці землі їй допоміг знайомий Богдан, якого вона зустріла у потязі дорогою до Лисичанська. Чоловік погодився надати жінці прихисток у власній квартирі. Переховуючи у себе вдома Ніну, він доволі ризикує своїм становищем, але робить це не за безцінь.

Перебування Ніни Петрівни у серіалі Мама 2021 на території ворога спантеличує усіх довкола. Вона вимушена грати роль жінки нового знайомого, аби в жителів не виникло зайвих запитань. Одного дня до місцевого генделика, яким завідує Богдан, навідується комендант Санич. І схоже, що він не збирається вірити у його «казки». Між чоловіками спалахує неабиякий конфлікт. Чи видасть Богдан Ніну, переймаючись за власне життя? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Мама 2 серію від 16.02.2022, аби нарешті дізнатися.

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Дивитися онлайн серіал Мама – 3 серія від 16.02.2022