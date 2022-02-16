Серіал Мама 1 серія від 16.02.2022 познайомить глядачів із головною героїнею Ніною Швидченко. Сьогодні у неї особливе свято – день народження. Проте жінці не до святкування, адже подумки Ніна Петрівна поруч із сином. Її Віталік наразі на війні та захищає Батьківщину від ворога. Матір хвилюється та не знаходить собі місця, адже син не телефонує та не поспішає привітати її зі святом…

Згодом, оглядаючи новий подарунок мами у 1 серії серіалу Мама 2021, молодша донька Дарина знаходить відео, від якого холоне кров. На ньому зафільмували тортури окупантів над українськими бійцями, а в головній ролі брат Віталій, що стікає кров’ю від побоїв. Матір шокована таким «подарунком» і не може стримати емоцій.

Головна героїня не витрачає часу на зайві роздуми та відправляється в Лисичанськ, аби викупити сина з полону. Чи виявиться подорож жінки вдалою та чи зустрінеться мати з сином? Не пропустіть – дивіться онлайн серіал Мама – 1 серія від 16.02.2022, аби дізнатися відповіді на ці запитання.

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Дивитися онлайн серіал Мама – 2 серія від 16.02.2022