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Video: Коханка у спадок: 4 серія дивитися онлайн - 15.10.2023

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 4 серія від 15.10.2023. Український фільм Коханка у спадок серія 4 вже на сайті
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Серіали Любовница в наследство 2023 Коханка у спадок: 4 серія дивитися онлайн – 15.10.2023
Любовница в наследство | 15.10.2023 | 2023

Життя Тані знову пішло під укіс у 4 серії серіалу Коханка у спадок. Новоспечена вагітна подруга Каріна поклала око на її коханого Толіка. Секретарка відмовилася давати свідчення. А справа про вбивство Олега все ще не розкрита. На нервах Таня ледве сама не потрапила до в’язниці. Що робити далі, дівчина не знає…

Допомогу запропонує Кирило. Він навів довідки про Каріну й розповів про її минуле Тані. Він найкраще знає всіх працівників фірми й тих, у кого міг бути конфлікт з Олегом. І він готовий допомогти Тані дізнатися правду про загибель чоловіка і брата. Кого посадять за грати? Дивіться фінал серіалу в 4 серії Коханка у спадок на сайті СТБ!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Коханка у спадок

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