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Video: Коханка у спадок: 3 серія дивитися онлайн – 27.10.2022

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 3 серія від 27.10.2022. Український фільм Коханка у спадок серія 3 вже на сайті
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У серіалі Коханка у спадок 3 серія дивіться стрімкий розвиток стосунків Тані й Толіка. Чи стануть вони коханцями або ворогами одне одному?

В останню їхню зустріч Толік поцілував Таню в лоб. І її цей жест дуже розбурхав. Дівчина переживає, щоб поцілунок не був з жалю. Адже їй дійсно симпатичний Толік, як би сильно вона цього не приховувала.

Щоб розвіяти свої сумніви, Таня приїде до нього. Але те, у чому він їй зізнається, вона не була готова почути… Які будуть її подальші дії? Щоб дізнатися продовження, дивіться онлайн 3 серію мелодрами Коханка в спадок на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок – 4 серія від 27.10.2022

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