Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Коханка у спадок: 2 серія дивитися онлайн – 25.06.2021

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 2 серія від 25.06.2021. Український фільм Коханка у спадок серія 2 вже на сайті
Дивіться також
Коханка у спадок |Серія 1 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 1 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Коханка у спадок |Серія 3 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 3 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Коханка у спадок |Серія 4 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 4 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 1 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 1 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 2 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 2 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 3 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 3 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Коханка у спадок | 25.06.2021 | 2021

У 2 серії серіалу Коханка у спадок Таня живе в новій реальності. Тепер в її будинку оселилася нахабна, галаслива, неохайна Каріна, яка постійно замовляє піцу, голосно вмикає музику і не соромиться ритися в речах господині будинку. Карина постійно жартує про «нашого чоловіка» і всіляко дражнить Таню, яку вважає занадто нудною і правильною.

А ось Тані в 2 серії серіалу Коханка у спадок не до жартів – вона дізналася, що її будинок закладений! Олег позичив велику суму грошей і не повернув, тому тепер Тані доведеться розстатися з будинком. Вона не може викупити своє ж майно, до того ж поняття не має, як вести бізнес. Таня передає управління компанією братові Олега Кирилу і обіцяє йому частку в бізнесі. Що буде робити жінка після того, як залишиться без будинку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Коханка у спадок 2 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Коханка у спадок

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок – 3 серія від 25.06.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close