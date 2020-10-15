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Video: Коханка у спадок: 2 серія дивитися онлайн - 15.10.2023

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 2 серія від 15.10.2023. Український фільм Коханка у спадок серія 2 вже на сайті
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Любовница в наследство | 15.10.2023 | 2023

У 2 серії серіалу Коханка у спадок Таня живе в новій реальності. Тепер в її будинку оселилася нахабна, галаслива, неохайна Каріна, яка постійно замовляє піцу, голосно вмикає музику і не соромиться ритися в речах господині будинку. Карина постійно жартує про «нашого чоловіка» і всіляко дражнить Таню, яку вважає занадто нудною і правильною.

А ось Тані в 2 серії серіалу Коханка у спадок не до жартів – вона дізналася, що її будинок закладений! Олег позичив велику суму грошей і не повернув, тому тепер Тані доведеться розстатися з будинком. Вона не може викупити своє ж майно, до того ж поняття не має, як вести бізнес. Таня передає управління компанією братові Олега Кирилу і обіцяє йому частку в бізнесі. Що буде робити жінка після того, як залишиться без будинку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Коханка у спадок 2 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал 21.05.2022Коханка у спадок – 3 серія від 15.10.2023

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