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Video: Коханка у спадок: 1 серія дивитися онлайн – 26.10.2022

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 1 серія від 26.10.2022 Український фільм Коханка у спадок серія 1 вже на сайті
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Любовница в наследство | 26.10.2022 | 2022

В 1 серії серіалу Коханка у спадок ви познайомитеся з головною героїнею Тетяною та її чоловіком – Олегом. Здавалося б, у Тані є все, про що тільки можна мріяти. Будинок, особистий водій, чоловік, який старанно трудиться, щоб забезпечити сім’ю. Єдине, що затьмарює безтурботне життя Тетяни, – це неможливість завести дітей. У них з чоловіком генетична сумісність, а це практично вирок.

Таня в 1 серії серіалу Коханка у спадок намагається з усіх сил, щоб підтримувати мир і гармонію в будинку. І все ж таки відчувається, що чоловік до неї охолов. Навіть навколишні люди це бачать! Олег не хоче ні снідати вдома, ні навіть ночувати з дружиною в одному ліжку.

Життя Тані різко змінюється, коли в її двері стукає поліція з шокуючою новиною: Олег впав із даху і розбився на смерть! Днем пізніше до Тані прийшла вагітна дівчина. Хто вона і ким доводиться Олегу? Дивіться в серіалі Коханка у спадок 1 серія.

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Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок – 2 серія від 26.10.2022

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