Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Коханка у спадок: 1 серія дивитися онлайн – 25.06.2021

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок - 1 серія від 25.06.2021 Український фільм Коханка у спадок серія 1 вже на сайті
Дивіться також
Коханка у спадок |Серія 2 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 2 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Коханка у спадок |Серія 3 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 3 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Коханка у спадок |Серія 4 |25.06.2021| 2021
Коханка у спадок: 4 серія дивитися онлайн – 25.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 1 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 1 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 2 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 2 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Як довго я на тебе чекала |Серія 3 |24.06.2021| 2021
Як довго я на тебе чекала: 3 серія дивитися онлайн – 21.06.2021...
Коханка у спадок | 25.06.2021 | 2021

В 1 серії серіалу Коханка у спадок ви познайомитеся з головною героїнею Тетяною та її чоловіком – Олегом. Здавалося б, у Тані є все, про що тільки можна мріяти. Будинок, особистий водій, чоловік, який старанно трудиться, щоб забезпечити сім’ю. Єдине, що затьмарює безтурботне життя Тетяни, – це неможливість завести дітей. У них з чоловіком генетична сумісність, а це практично вирок.

Таня в 1 серії серіалу Коханка у спадок намагається з усіх сил, щоб підтримувати мир і гармонію в будинку. І все ж таки відчувається, що чоловік до неї охолов. Навіть навколишні люди це бачать! Олег не хоче ні снідати вдома, ні навіть ночувати з дружиною в одному ліжку.

Життя Тані різко змінюється, коли в її двері стукає поліція з шокуючою новиною: Олег впав із даху і розбився на смерть! Днем пізніше до Тані прийшла вагітна дівчина. Хто вона і ким доводиться Олегу? Дивіться в серіалі Коханка у спадок 1 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Коханка у спадок

Дивитися онлайн серіал Коханка у спадок – 2 серія від 25.06.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close