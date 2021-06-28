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Video: Любов з ароматом кави: 2 серія дивитися онлайн – 28.06.2021

Дивитися онлайн серіал Любов з ароматом кави - 2 серія від 28.06.2021. Український фільм Любов з ароматом кави серія 2 вже на сайті
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Любов с ароматом кави | 28.06.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Любов з ароматом кави 2 серія від 28.06.2021.

За життя своїх синів візьмуться їхні мами. До Гоші повернулася з-за кордону Ірина Геннадіївна. Прилетіла не в найкращий момент – син якраз відсипається після чергової нічної гулянки. Як результат – похмілля і втрачена машина. Добре, що мама на неї поставила датчик відстеження геопозиції…

У той час, як Гошу вичитують за його недбалість, мама Кості в 2 серії мелодрами Любов з ароматом кави налаштована знайти сину другу половинку, щоб догодити примхам дідуся. Вибір припав на колишню дівчину Кості Христину, дочку давнього друга їхньої родини. Дівчина якраз повернулася з Австрії, і мати Кості не може дочекатися зустрічі з нею. Чи спрацює у свахи її план, дивіться онлайн у серіалі Любов з ароматом кави 2021 серія 2 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн усі серії серіалу Любов з ароматом кави

Дивитись онлайн серіал Любов з ароматом кави – 3 серія від 28.06.2021

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