Любов на реабілітації: 4 серія дивитися онлайн – 10.01.2022

Любов на реабілітації | 02.07.2022 | 2022

Ви дивитеся серіал Любов на реабілітації 4 серія від 02.07.2022 на сайті телеканалу СТБ. Пройшло декілька тижнів, як усю лікарню поставила на вуха комісія з Міністерства охорони здоров’я. Анна Томіна нарешті отримала експертний висновок за результатами перевірки лікарської діяльності Катерини. З-поміж усього переліку позитивних відгуків Томіна знайшла, за що звільнити реабілітологиню. Під час перевірки кабінету головної героїні серіалу Любов на реабілітації комісія виявила заборонені наркотичні препарати! Не гаючи часу, головна лікарка негайно звільнила Катю. Чи вдасться жінці довести свою непричетність до цього? Відповідь – далі.

Тим часом Влад у новинах почув ім’я дівчини, якій 18 років тому зламав життя… Дізнавшись про ситуацію, у яку потрапила Катерина, він вирішив допомогти їй встановити справедливість. Що означатиме такий жест: намагання вимолити пробачення за скоєне чи зізнання в романтичних почуттях? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Любов на реабілітації 4 серія від 02.07.2022.

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