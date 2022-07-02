Любов на реабілітації: 3 серія дивитися онлайн – 02.07.2022

Любов на реабілітації | 02.07.2022 | 2022

У 3 серії серіалу Любов на реабілітації на Катю чекав неприємний сюрприз від Єгора. Жінка думала, що у них все серйозно, але Єгор виявився зовсім не тим, за кого вона його приймала. Катя не дала Маші довідку, що та може брати участь в змаганнях. Єгор сказився і влаштував скандал! Такого Катя від нього не чекала. На які дурниці готовий батько, який хоче бачити свою дочку чемпіонкою? Дізнайтеся просто зараз!

Влад в 3 серії серіалу Любов на реабілітації знову порушує правила лікарні. Він п’є вино просто в палаті і навіть запрошує до себе повію. Але що насправді гризе Влада? Чи така він погана людина, як здається Каті? Дивіться в 3 серії мелодрами Любов на реабілітації!

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Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації – 4 серія від 02.07.2022