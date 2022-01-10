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Video: Любов на реабілітації: 2 серія дивитися онлайн – 10.01.2022

Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації - 2 серія від 10.01.2022. Український фільм Любов на реабілітації серія 2 вже на сайті
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У 2 серії серіалу Любов на реабілітації Катя зблизилася з Єгором. Папа Маші старанно виявляє до реабілітологині знаки уваги – підвозить на машині, пропонує свою допомогу з кошеням, кличе на побачення. Каті приємна увага чоловіка, адже вона довго була сама. Але її турбують стосунки Єгора з дочкою. Маша багато розповідає Каті, і жінка поступово розуміє, що дівчинці зовсім не так подобається гімнастика, як хотілося б її батькові.

На роботі у Каті у 2 серії серіалу Любов на реабілітації не все так гладко. Головлікарка Кравцова досі в тяжкому стані, тому їй прислали заміну. Нова начальниця збирається навести в лікарні свої порядки. Як це торкнеться Каті? Дізнайтеся в серіалі Любов на реабілітації 2 серія.

Дивитись онлайн усі серії серіалу Любов на реабілітації

Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації – 3 серія від 10.01.2022

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