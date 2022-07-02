Любов на реабілітації: 2 серія дивитися онлайн – 02.07.2022

Любов на реабілітації | 02.07.2022 | 2022

У 2 серії серіалу Любов на реабілітації Катя зблизилася з Єгором. Папа Маші старанно виявляє до реабілітологині знаки уваги – підвозить на машині, пропонує свою допомогу з кошеням, кличе на побачення. Каті приємна увага чоловіка, адже вона довго була сама. Але її турбують стосунки Єгора з дочкою. Маша багато розповідає Каті, і жінка поступово розуміє, що дівчинці зовсім не так подобається гімнастика, як хотілося б її батькові.

На роботі у Каті у 2 серії серіалу Любов на реабілітації не все так гладко. Головлікарка Кравцова досі в тяжкому стані, тому їй прислали заміну. Нова начальниця збирається навести в лікарні свої порядки. Як це торкнеться Каті? Дізнайтеся в серіалі Любов на реабілітації 2 серія.

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Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації – 3 серія від 02.07.2022