В 1 серії серіалу Любов на реабілітації Катя тільки закінчила в школу. Дівчинка хотіла вступити в театральний, хоча їй пророкували майбутнє в модельному бізнесі. Один нещасний випадок поставив хрест на всіх мріях Каті – вона ледь не померла з вини молодого мажора на скутері.

Минуло багато років, Катя в 1 серії серіалу Любов на реабілітації стала лікаркою і тепер допомагає іншим людям відновлюватися після травм. Катю досі мучать сильні болі, вона кульгає і щосили вдає, що все добре. Тільки її лікар Василь знає, що Каті скоро потрібна нова операція. Але Каті немає коли – у неї пацієнти…

Один з нових пацієнтів виявився тим самим хлопцем, через якого героїня отримала травму. Що буде, коли він потрапить до лікарки, яку колись покалічив? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Любов на реабілітації 1 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації – 2 серія від 10.01.2022