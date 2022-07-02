Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Серіали

Video: Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 02.07.2022

Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації - 1 серія від 10.01.2022. Український фільм Любов на реабілітації серія 1 вже на сайті
Випуски
Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Любов на реабілітації: всі серії

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Знайду пару коханому: всі серії

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Снайперша: всі серії

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Було у батька два сини: всі серії

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Тільки скажи: всі серії

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Одна брехня на двох: всі серії
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини Холостяк Холостяк
Дивіться також
Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 02.07.2022

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Колір пристрасті: 24 серія дивитися онлайн – 30.06.2022

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Колір пристрасті: 23 серія дивитися онлайн – 29.06.2022

 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 10.01.2022
Серіали

Колір пристрасті: 22 серія дивитися онлайн – 28.06.2022
Серіали Любов на реабілітації 2022 Любов на реабілітації: 1 серія дивитися онлайн – 02.07.2022
Любов на реабілітації | 02.07.2022 | 2022

В 1 серії серіалу Любов на реабілітації Катя тільки закінчила в школу. Дівчинка хотіла вступити в театральний, хоча їй пророкували майбутнє в модельному бізнесі. Один нещасний випадок поставив хрест на всіх мріях Каті – вона ледь не померла з вини молодого мажора на скутері.

Минуло багато років, Катя в 1 серії серіалу Любов на реабілітації стала лікаркою і тепер допомагає іншим людям відновлюватися після травм. Катю досі мучать сильні болі, вона кульгає і щосили вдає, що все добре. Тільки її лікар Василь знає, що Каті скоро потрібна нова операція. Але Каті немає коли – у неї пацієнти…

Один з нових пацієнтів виявився тим самим хлопцем, через якого героїня отримала травму. Що буде, коли він потрапить до лікарки, яку колись покалічив? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Любов на реабілітації 1 серія онлайн.

Дивитись онлайн усі серії серіалу Любов на реабілітації

Дивитися онлайн серіал Любов на реабілітації – 2 серія від 02.07.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити