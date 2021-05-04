У серіалі Сніг посеред літа 4 серія від 04.05.2021 Олена й Олег нарешті разом, попри всі перепони. Однак чи довго триватиме їхнє щастя? І чи зможуть вони побудувати міцні стосунки на сльозах і горі своїх колишніх? Фінал історії дивіться просто зараз!

Зустріч Олени з Юлею в РАЦСі змінила життя обох. Дівчина прийшла забирати заяву на реєстрацію шлюбу в Олени. Однак Юля виглядала дуже втомленою, знесиленою та розбитою. На душі головної героїні фільму Оксани Байрак Сніг посеред літа 2021 стало неспокійно. Невже її щирі почуття та бажання бути щасливою зруйнували життя невинної дівчини, яка по вуха закохана в Олега?

Кульмінаційний момент – відверта розмова Олени з Олегом. Що робитимуть закохані далі? Чи є у них шанс на світле майбутнє? Фінал дивіться онлайн у фільмі Сніг посеред літа 4 серія від 04.05.2021 на СТБ.

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