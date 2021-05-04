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Video: Сніг посеред літа: 3 серія дивитися онлайн – 04.05.2021

Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа - 3 серія від 04.05.2021. Український фільм Сніг посеред літа (Літній сніг) серія 3 вже на сайті
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Не пропустіть продовження напруженої історії про кохання – дивіться онлайн серіал Сніг посеред літа 3 серія від 04.05.2021 на СТБ!

Юля з головою поринула у весільні клопоти: сукня, ресторан, подарунки… Як майбутня наречена вона переймається кожною дрібницею. Чого не скажеш про Олега. Чоловік постійно ігнорує Юлю, не відповідає на її телефонні дзвінки та з байдужістю ставиться до неї. Дров у вогонь у 3 серії фільму Оксани Байрак Сніг посеред літа підкинула подруга Юлі Таня. Мовляв, Олег знайшов собі іншу та зраджує її. Слова подруги глибоко засіли в голову дівчини…

Олена все частіше помічає дивні повідомлення в телефоні Гліба. А в його ноутбуці вона знайшла те, що змусило її гірко плакати. Невже це кінець її стосункам з Глібом? Відповідь дізнайтеся у фільмі Сніг посеред літа 3 серія від 04.05.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Сніг посеред літа

Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа – 4 серія від 04.05.2021

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