Cеріал Сніг посеред літа 2 серія від 04.05.2021 – історія про те, як доля дає шанс на друге кохання.

Олег не міг знайти собі місця від думок про Олену, яка заполонила його свідомість, мрії та навіть серце. Жінка не звертала увагу на ці залицяння і попросила боксера більше не з’являтися у її житті, адже вона щиро кохала свого чоловіка.

Але у 2 серії фільм Сніг посеред літа сестра головної героїні повідомила неприємну звістку про Гліба, яка розбила вщент примарне ідеальне життя жінки. Що саме дізналася Олена про свого чоловіка? І чому одразу ж після цього вона зателефонувала Олегу? Дізнайтеся відповідь на це запитання – дивіться онлайн фільм Сніг посеред літа 2 серія від 04.05.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа – 3 серія від 04.05.2021