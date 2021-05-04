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Video: Сніг посеред літа: 1 серія дивитися онлайн – 04.05.2021

Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа - 1 серія від 04.05.2021. Український фільм Сніг посеред літа (Літній сніг) серія 1 вже на сайті
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Сніг посеред літа | 04.05.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Сніг посеред літа від 04.05.2021 на сайті СТБ. Нова історія від Оксани Байрак розповість про гру долі, яка може кардинально змінити життя двох людей. Головна героїня Олена – ідеальний образ жінки: вона чудова матір, турботлива дружина та кар’єристка. У 1 серії фільму Оксани Байрак Сніг серед літа глядачі дізнаються більше про неідеальні стосунки Олени з чоловіком, який закоханий лише у себе та свою роботу.

Але такі ефектні жінки завжди подобаються якщо не своєму, то іншим чоловікам. Головна героїня виграла справжній лотерейний білет, адже в неї закохався сам чемпіон світу з боксу та за сумісництвом перший красунчик міста! Чи відповіла взаємністю Олена? І чи мала ця історія продовження? Побачте на власні очі – дивіться онлайн фільм Сніг посеред літа від 04.05.2021 просто зараз!

Дивитися онлайн усі серії серіалу Сніг посеред літа

Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа – 2 серія від 04.05.2021

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