Дивіться онлайн мелодраму Кава з кардамоном 8 серія від 18.05.2022, в якій Анна змушена бути матір’ю одразу двом малюкам – своїй дочці Елі та дитині Адама та Анелі Яніні. Остання все ще слабка, але Анна робить усе, щоб дівчинка стала здоровою. Дівчині важко справлятися одній, без Басі, але раптово в гості приходить Люба – подруга Анни ще з часів її життя у Жовкві. У серіалі Кава з кардамоном 2021 Люба обіцяє молодій мамі не кидати її та навідуватися щодня. Перед іншою подругою Анни Юзею теж гостро стоїть питання дітей. Свекруха повідомляє дівчині, що якщо та незабаром не народить спадкоємця, то покине будинок свого чоловіка Мілоша. У серіалі Кава з кардамоном 8 серія від 18.05.2022 ви дізнаєтеся, чи зможе Юзя стати мамою.

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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 9 серія від 19.05.2022