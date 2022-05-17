Нові повороти долі в житті головних героїв у мелодрамі Кава з кардамоном 7 серія від 17.05.2022 – дивіться просто зараз на сайті СТБ. Найочікуваніша подія в житті Анни нарешті відбулася. Дівчина народила гарну і здорову дівчинку, і тепер головна героїня серіалу Кава з кардамоном 2021 почувається найщасливішою людиною у світі. Адам постійно відвідує кохану та їхню спільну доньку, і одного разу в її будинку знайомиться з Андрієм. Брат Анни починає з графом розмову про політику та переконується, що Адам підтримує погляди Андрія на майбутнє Польщі. Чи допоможе Андрієві знайомство з Родзінським у його кар’єрі? Це ви дізнаєтеся просто зараз у мелодрамі Кава з кардамоном 7 серія від 17.05.2022 на сайті СТБ.

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