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Дивіться онлайн мелодраму Кава з кардамоном 6 серія від 22.12.2021, в якій Тереза дізнається про вагітність Анни. Сестра Адама щиро бажає дівчині добра і намагається вигадати будь-який спосіб урятувати Анну від ганьби. Тереза хоче організувати фіктивний шлюб із якимось благородним паном, але в серіалі Кава з кардамоном 2021 Адам наполягає на іншому. Родзінський хоче розлучитися з Анелею та оформити офіційний союз з Анною. Залишилося лише умовити дружину остаточно розірвати стосунки, але Анелі не готова просто так відпускати Адама в мелодрамі Кава з кардамоном 6 серія від 22.12.2021.
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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 7 серія від 22.12.2021
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