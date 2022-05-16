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Кава з кардамоном |Серія 5 |13.05.2022| 2022
Кава з кардамоном: 5 серія дивитися онлайн – 13.05.2022...
Дивіться онлайн мелодраму Кава з кардамоном 6 серія від 16.05.2022, в якій Тереза дізнається про вагітність Анни. Сестра Адама щиро бажає дівчині добра і намагається вигадати будь-який спосіб урятувати Анну від ганьби. Тереза хоче організувати фіктивний шлюб із якимось благородним паном, але в серіалі Кава з кардамоном 2021 Адам наполягає на іншому. Родзінський хоче розлучитися з Анелею та оформити офіційний союз з Анною. Залишилося лише умовити дружину остаточно розірвати стосунки, але Анелі не готова просто так відпускати Адама в мелодрамі Кава з кардамоном 6 серія від 16.05.2022.
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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 7 серія від 17.05.2022
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