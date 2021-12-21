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Video: Кава з кардамоном: 3 серія дивитися онлайн – 21.12.2021

Дивитись онлайн серіал Кава з кардамоном - 3 серія. Багатосерійний фільм Кава з кардамоном (Кава з кардамоном 1 сезон) серія 3 вже на сайті
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Кава з кардамоном | 21.12.2021 | Сезон 1

Серіал Кава з кардамоном 3 серія від 21.12.2021 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Дядько Анни налаштований категорично – дівчина не повинна залишати стіни свого будинку, поки Павло не знайде для неї нового нареченого. Але хто в Жовкві погодиться свататися до дівчини з таким норовливим характером, як у Анни? Хіба що пан Згурський, який готовий взяти за дружину головну героїню серіалу Кава з кардамоном 2021 як оплату боргу Мартиновича. Але на нещастя для Павла Адам Родзінський швидко дізнається про цю жахливу угоду і вирушає до Згурського, щоб запропонувати свою. Яким буде хід Адама? Чи зможе він урятувати Анну від шлюбу з нелюбом? Дивіться у мелодрамі Кава з кардамоном 3 серія від 21.12.2021.

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Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 4 серія від 21.12.2021

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