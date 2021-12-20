Продовження екранізації бестселера Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону» на сайті СТБ. У серіалі Кава з кардамоном 2 серія від 20.12.2021Анна практично весь свій час проводить в особняку Вітольда Родзінського. Дядько наказав дівчині наглядати за будинком, і Анна навіть рада такій роботі. Адже саме в маєтку Родзінського головна героїня серіалу Кава з кардамоном 2021 почувається як удома. Проте незабаром роботі Анни прийде кінець, адже звістка про смерть Вітольда швидко розходиться по всій Жовкві. Швидше за все, Адам Родзінський продасть маєток покійного дядька, а значить, у нього більше не буде приводів приїжджати до Жовкви. То невже Анна більше ніколи не побачить Родзінського? У серіалі Кава з кардамоном 2 серія від 20.12.2021 ви дізнаєтесь, що ж станеться з героями мелодрами далі.

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