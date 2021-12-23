Заключний епізод мелодрами про заборонене кохання – Кава з кардамоном 10 серія від 23.12.2021 дивіться просто зараз на сайті СТБ. На святковому вечорі у присутності рідних та друзів Адам урочисто заявив, що одружується з Анною, і для всіх ця новина стала повною несподіванкою. Вище польське суспільство не може повірити, що шляхетний граф у серіалі Кава з кардамоном 2021 візьме за дружину українку – і це напередодні революції! Через це Тереза ​​забороняє Анні запрошувати на весілля свою сім’ю та друзів, адже вони лише підкреслять неблагородне походження дівчини. Чи відбудеться все-таки весілля, проти якого виступає весь світ? Дивіться у мелодрамі Кава з кардамоном 10 серія від 23.12.2021 на сайті СТБ.

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