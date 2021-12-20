Довгоочікувана прем’єра серіалу Кава з кардамоном 1 серія 20.12.2021, в якій ви станете свідками головної історії кохання цієї зими. Анна та її брат Андрій втратили своїх батьків, коли були ще зовсім дітьми. Брат і сестра залишилися жити зі своїм дядьком та його дружиною, але ті все одно не змогли замінити Анні та Андрієві справжню родину. З того часу в серіалі Кави з кардамоном 2021 Анна мріє знайти того самого чоловіка, який став би для неї опорою та підтримкою в житті. Але в маленькому місті Жовква гідних кавалерів не так багато і всі вони зовсім не подобаються Анні. Проте приїзд польського шляхтича Адама перевертає світ дівчини з ніг на голову у мелодрамі телеканалу СТБ Кава з кардамоном 1 серія від 20.12.2021.

Дивитись онлайн всі серії серіалу Кава з кардамоном

Дивитися онлайн серіал Кава з кардамоном – 2 серія від 20.12.2021