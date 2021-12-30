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Video: Дівчата: 4 серія дивитися онлайн – 30.12.2021

Дивитись онлайн серіал Дівчата - 4 серія від 30.12.2021. Серіал Дівчата серія 4 вже на сайті
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Дівчата | 29.12.2021 | 2021

Дивіться онлайн серіал Дівчата 4 серія від 29.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! Інна бере в оренду павільйон і відкриває магазин квітів. Також вона нарешті наважується написати Олегу, який їй дуже сподобався. Чим закінчиться побачення? Невже в житті Інни нарешті почнеться біла смуга? Дізнайтеся просто зараз!

У 4 серії серіалу Дівчата Катя, Віка та Інна дізнаються всю правду про своїх чоловіків. Чи захочуть вони спілкуватися з ними після почутого та побаченого? Чи буде в цієї історії щасливий фінал? Не пропустіть неймовірні пригоди трьох найкращих подруг – дивіться онлайн серіал СТБ Дівчата серія 4.

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