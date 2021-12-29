Дивіться онлайн серіал Дівчата 1 серія від 29.12.2021 на сайті телеканалу СТБ! Катя, Інна та Віка – найкращі подруги. У них різні професії, проте їх об’єднує одне спільне лихо – самотність. Віка не засмучується і намагається роботою відігнати думки про невдачі в особистому житті. Інна розчиняється у своєму чоловіку Віталію та вважає свій шлюб щасливим, проте одного дня Віталій подає на розлучення та йде до іншої. Катя всю свою любов віддає сину та намагається приховати сум за маскою веселої та завжди усміхненої жінки.

У 1 серії серіалу Дівчата найкращі подруги наважуються на авантюру та реєструються в додатку для знайомств. Що вони там знайдуть: кохання чи пригоди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Дівчата серія 1.

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Дивитися онлайн серіал Дівчата – 2 серія від 29.12.2021