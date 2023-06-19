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Video: Колір пристрасті: 9 серія дивитись онлайн

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У 9 серії серіалу Колір пристрасті Даша відбуває термін в колонії. Вона вчиться виживати, завела союзників та нажила ворогів. Марта підставила Галю, і Даша кинулася подрузі на допомогу. Які наслідки на неї чекали? Дізнайтеся просто зараз!

Андрій у 9 серії серіалу Колір пристрасті повернувся та знову вирішив взятися за справу Даші. Він попросив Борисова показати відео з допиту, на якому дівчина підписала щиросерде зізнання. Переглянувши матеріали справи, Андрій зрозумів, що в ньому занадто багато розбіжностей. Коли Соня дізналася про те, що Андрій знову взявся за справу Гомонай, вона вчинила чоловікові істерику. Чи зможе слідчий допомогти Даші після такої реакції дружини? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 9 серія від 19.06.2022 онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 10 серія від 19.06.2022

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