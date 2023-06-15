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Video: Колір пристрасті: 8 серія дивитись онлайн

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У 8 серії серіалу Колір пристрасті для Даші починається нове життя. Її етапували до колонії. Дядя Міша постарався розповісти дівчинці про всі можливі проблеми, які чекають на неї  на зоні. Проте він все одно не зміг передбачити всього. Даша з першої зустрічі не сподобалася заступнику начальника колонії, і вона практично відразу ж нажила собі ворогів серед місцевих старожил. Чи зможе наївна дівчинка-художниця вижити серед ув’язнених?

Андрій і Соня у 8 серії серіалу Колір пристрасті повернулися додому. Андрій отримав підвищення, а Соня нарешті видихнула спокійно та готується до щасливого сімейного життя. Невже слідчий забув про Дашу, за свободу якої він так довго боровся? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір пристрасті 8 серія онлайн.

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