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Video: Колір пристрасті: 7 серія дивитися онлайн – 15.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 7 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 7 вже на сайті
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У 7 серії серіалу Колір пристрасті Андрій і Соня поїхали у відпустку, а справу Даші передали Григорію Борисову. У межах розслідування Дашу відправили на обстеження до психіатричної лікарні – припускають, що вона скоїла два вбивства в неосудному стані. Соня наполягла на тому, щоб Дашу протримали в лікарні якомога довше. А навіть нормальна людина починає сумніватися в своєму психічному здоров’ї, полежавши в одній палаті з іншими пацієнтами.

Григорій у 7 серії серіалу Колір пристрасті вимагає, щоб Даша підписала щиросердне зізнання. Даша не хоче залишатися в психіатричній лікарні. Вона боїться свою сусідку, а ще дужче жахається того, що її змусять там залишитися. Невже вона підпише зізнання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір пристрасті 7 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 8 серія від 15.09.2021

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