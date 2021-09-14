Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Колір пристрасті: 6 серія дивитися онлайн – 14.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 6 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 6 вже на сайті
Дивіться також
Колір пристрасті |Серія 5 |14.09.2021| 2021
Колір пристрасті: 5 серія дивитися онлайн – 14.09.2021...
Колір пристрасті |Серія 4 |14.09.2021| 2021
Колір пристрасті: 4 серія дивитися онлайн – 14.09.2021...
Колір пристрасті |Серія 3 |13.09.2021| 2021
Колір пристрасті: 3 серія дивитися онлайн – 13.09.2021...
Колір пристрасті |Серія 2 |13.09.2021| 2021
Колір пристрасті: 2 серія дивитися онлайн – 13.09.2021...
Колір пристрасті |Серія 1 |13.09.2021| 2021
Колір пристрасті: 1 серія дивитися онлайн – 13.09.2021...
Пікнік |Серія 8 |09.09.2021| 2021
Пікнік: 8 серія дивитися онлайн – 09.09.2021...
Колір пристрасті | 14.09.2021 | 2021

У 6 серії серіалу Колір пристрасті Дашу знову заарештували! Сталося ще одне вбивство, і дівчина знову стала підозрюваною. На місці злочину знайшли ніж з її відбитками пальців і слідами крові жертви. Даша спробувала пояснити: вона ніяк не могла скористатися цим ножем, адже вона давно віддала його Софії. Але дівчині ніхто не повірив… Соня стверджує: вона ніколи не бачила цього ножа. Погіршує ситуацію те, що знайшовся свідок, який нібито бачив момент вбивства.

Соня в 6 серії серіалу Колір пристрасті готова на все, щоб зберегти стосунки з Андрієм. Вона просить батька, щоб хлопця перевели в головне управління та оголошує про свою вагітність. Андрій погоджується на підвищення, поки не закінчить розслідування у справі Даші. На які ще кроки готова піти ревнива Соня? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 6 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Колір пристрасті

Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 7 серія від 15.09.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close