У 6 серії серіалу Колір пристрасті Дашу знову заарештували! Сталося ще одне вбивство, і дівчина знову стала підозрюваною. На місці злочину знайшли ніж з її відбитками пальців і слідами крові жертви. Даша спробувала пояснити: вона ніяк не могла скористатися цим ножем, адже вона давно віддала його Софії. Але дівчині ніхто не повірив… Соня стверджує: вона ніколи не бачила цього ножа. Погіршує ситуацію те, що знайшовся свідок, який нібито бачив момент вбивства.

Соня в 6 серії серіалу Колір пристрасті готова на все, щоб зберегти стосунки з Андрієм. Вона просить батька, щоб хлопця перевели в головне управління та оголошує про свою вагітність. Андрій погоджується на підвищення, поки не закінчить розслідування у справі Даші. На які ще кроки готова піти ревнива Соня? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 6 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 7 серія від 15.09.2021