У 5 серії серіалу Колір пристрасті Даші вдалося вижити після того, як її збила машина. Дівчина потрапила в реанімацію з сильним струсом. Андрій поїхав у лікарню разом із нею, зовсім забувши про Софію, яка чекала його біля РАЦСу. Коли Соня нарешті додзвонилася до нареченого, він сказав, що не приїде.

Дівчина Стаса в 5 серії серіалу Колір пристрасті прийшла до Соні, щоб розповісти про закривавлену куртку. Соня відразу зрозуміла, що цей доказ вказує на справжнього вбивцю і може зняти з Даші всі підозри. Але тепер, коли Андрій майже весь свій час присвячує справі Гомонай, Соні зовсім не хоче рятувати дівчину… Що вона зробила з курткою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір пристрасті 5 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 6 серія від 14.09.2021