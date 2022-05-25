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Video: Колір пристрасті: 4 серія дивитися онлайн – 25.05.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 4 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 4 вже на сайті
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Колір пристрасті | 25.05.2022 | 2022

В 4 серії серіалу Колір пристрасті Даша завдяки старанням Андрія повернулася додому. Слідчий запропонував відвезти дівчинку додому. Вдячна мати Даші запропонувала Андрію трохи затриматися та повечеряти з ними. Чоловік погодився. Йому було так весело і комфортно в компанії Даші, Ніни та дядька Михайла, що він зовсім забув про час. Коли Андрій приїхав додому, у нього було настільки щасливе обличчя, що Соні стало важко на душі. Невже йому краще з дівчиною з неблагополучної сім’ї, ніж з нею?

Андрій у 4 серії серіалу Колір пристрасті зробив Соні довгоочікувану пропозицію. Чоловік пообіцяв, що вони подадуть заяву до РАЦСу цього тижня. Соня вже поділилася радісною новиною з батьками, але Андрій продовжує левову частку часу присвячувати справі Даші Гомонай. Чи просунувся він у розслідуванні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір пристрасті 4 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 5 серія від 26.05.2022

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