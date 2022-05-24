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Video: Колір пристрасті: 3 серія дивитися онлайн – 24.05.2022

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 3 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 3 вже на сайті
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Колір пристрасті | 24.05.2022 | 2022

У серіалі Колір пристрасті 3 серія за справу Даші береться новий слідчий. Софія переживала через те, що дівчинка може сісти у в’язницю ні за що. Тому вона попросила батька, щоб він призначив Андрія слідчим у справі Даші. Андрій взявся за розслідування і одразу виявив, що його попередник допустив дуже дивні помилки при складанні протоколу. Наприклад, не вказав там деякі свідчення Даші. Більш того, експерт-криміналіст теж сумнівається в тому, що Даша могла бути вбивцею.

Андрій в 3 серії серіалу Колір пристрасті пірнув у справу з головою. Соня зрозуміла, що робота для її хлопця може виявитися важливіше, ніж стосунки. Він навіть забув про побачення! Чи не пошкодує вона про те, що попросила Андрія допомогти Даші? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 3 серія.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 4 серія від 25.05.2022

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