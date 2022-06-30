Колір пристрасті: 24 серія дивитись онлайн

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Video: Колір пристрасті: 24 серія дивитися онлайн – 30.06.2022

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У 24 серії серіалу Колір пристрасті слідчий Борисов приїхав до Маші з пропозицією, від якої не можна відмовитися. Він хоче, щоб жінка дозволила йому провезти контрабанду в автобусі з дітьми. Маша відмовилася: вона не хоче піддавати вихованців дитбудинку такому ризику. Тоді Борисов дістав козир з рукава – темне минуле Марії. Йому є чим шантажувати жінку. Яке рішення вона прийняла? Дізнайтеся просто зараз! Маша у 24 серії серіалу Колір пристрасті чекає повернення сина з Америки. Даша вперше зустріне брата, з яким досі не була знайома. А ще Марія з передчуттям радості каже про чоловіка, який теж повинен ось-ось приїхати з США. Як відреагує Даша, коли дізнається, що це Андрій? Дізнайтеся в серіалі Колір пристрасті 24 серія.

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