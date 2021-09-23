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Video: Колір пристрасті: 23 серія дивитися онлайн – 23.09.2021

Дивитись онлайн серіал Колір пристрасті - 23 серія. Багатосерійний фільм Колір пристрасті серія 23 вже на сайті
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У 23 серії серіалу Колір пристрасті Даша вирішила дізнатися свою біологічну матір трохи краще. Вона не може розповісти Маші правду, адже тоді доведеться зізнатися в тому, хто вона така насправді. І тоді біди не минути, адже ніхто не знімав з неї звинувачень за два вбивства. Тому Даша вирішила влаштуватися нянею в дитбудинок Маші. Марії відразу сподобалася нова працівниця, яка дуже любить дітей і талановито малює. Даша запропонувала організувати уроки малювання для вихованців дитбудинку. Робота так її затягла, що з часом вона стала днювати і ночувати з дітьми. Маша у 23 серії серіалу Колір пристрасті з нетерпінням чекає приїзду сина, який навчається в Америці. А ще – повернення Андрія, який після звістки про смерть Даші теж поїхав у США. Маша сподівається, що серцева рана чоловіка зцілилася і тепер вони зможуть бути разом. Чи дізнається про це Даша? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 23 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 24 серія від 23.09.2021

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