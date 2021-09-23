У 22 серії серіалу Колір пристрасті Дашу об’явили мертвою, щоб врятувати їй життя. Лікарі потайки зробили дівчині незаконну операцію, яка дозволила зберегти їй життя і позбавити від страшних опіків. Даша змінилася до невпізнання – тепер у неї нове обличчя, новий голос і нові документи. Що вона буде робити зі своїм новим життям? Дізнайтеся в 22 серії серіалу Колір пристрасті!

Маша пообіцяла нагороду кожному, хто зможе дати їй інформацію про Андрія. Зусилля поліції ні до чого не привели. Несподівано Марії подзвонили і повідомили, що Потапенко знайшовся! Чоловік в жахливому стані і практично нічого не пам’ятає… Дізнайтеся подробиці в серіалі Колір пристрасті 22 серія!

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 23 серія від 23.09.2021