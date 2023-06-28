Колір пристрасті: 21 серія дивитись онлайн

Колір пристрасті | 28.06.2023 | 2023

У 21 серії серіалу Колір пристрасті Соня зрозуміла, що вона на волосині від в’язниці. Андрій впевнено відстоює невинність Даші в суді, в той час, як становище Соні стає все більш хитким. Сейф з її кабінету вилучили на експертизу. Вона вже підписала підписку про невиїзд. І навіть тато-генерал не врятує жінку від вручення підозри у справі про вбивство.

Даша у 21 серії серіалу Колір пристрасті все ще балансує на межі життя і смерті. Серед знайомих дівчини немає жодної людини, яка була б байдужа до долі дівчини. Маша дізналася про стан Даші від Андрія і запропонувала свою фінансову допомогу. Лікарі готові вдатися до будь-яких методів, щоб врятувати дівчину. А її стан стає все гірше і гірше… Чи знайшли вони вихід? Дивіться в серіалі Колір пристрасті 21 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Колір пристрасті – 22 серія від 28.06.2023